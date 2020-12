3









Arrigo Sacchi è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per fare un'analisi del campionato fino ad oggi. Queste le sue parole su Inter e Juventus: "Antonio Conte è una garanzia, il gioco e l’organizzazione cresceranno. Oggi possiede valori individuali e investimenti decisamente superiori al Milan ma collettivamente, al momento, non lo sono. Credo che Antonio lavorerà per migliorare le transizioni e il possesso, darà continuità e maggiore padronanza. Quando miglioreranno come collettivo solo la Juve potrebbe essere superiore per valori individuali e societari. Pirlo si trova di fronte a un problema di difficile soluzione: molti giocatori non riescono a ritrovare furore agonistico, entusiasmo e quella determinazione che sempre sono state una delle forze dei bianconeri. Il gioco juventino non ha mai raggiunto vertici elevati, sono rimasti al tatticismo con rivali europee che erano già strategiche. Questo è uno dei motivi per cui hanno sempre faticato a livello internazionale. Le trasformazioni bisognerebbe farle quando le cose funzionano, si è più ricettivi.

Peter Drucker, filosofo, diceva: «Se una cosa funziona, correggila»".