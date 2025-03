Sacchi alla Gazzetta: 'I giocatori della Juventus credono di essere già arrivati, non c'è umiltà'

AFP or licensors



Momento Juventus: responsabilità da dividere

Sono giorni non semplici in casaper la doppia eliminazione in una settimana tra. E sono giorni in cui si cerca di analizzare cosa non ha funzionato fino ad ora, gli aspetti dove si sarebbe potuto fare meglio e si dividono le "responsabilità", che non possono essere solo di qualcuno.C'è chi si sofferma soprattutto su Thiago Motta , tra scelte di campo che non convincono appieno e i dubbi sulla gestione generale della rosa, con il rapporto con alcuni giocatori che ha avuto alti e bassi in questa stagione. Ma in queste ore si è tornato a discutere con forza anche della società, considerata da molti troppo assente.

Le parole di Sacchi sulla Juventus e Thiago Motta

Ovviamente nell'analisi complessiva, non si può escludere le prestazioni della squadra e il rendimento dei giocatori, in particolare quelli più importanti, o che avrebbero dovuto esserlo sulla carta. E proprio su questo aspetto pone l'attenzione Arrigo Sacchi che ha parlato del momento dei bianconeri alla Gazzetta dello Sport."Thiago Motta è un gran lavoratore, ma mi sembra che sia capitato in un ambiente dove i giocatori credono di essere già arrivati. Non vedo, nei loro comportamenti in campo, quell’umiltà e quello spirito di sacrificio che sono necessari per arrivare al successo. Alla Juve hanno provato a fare una rivoluzione culturale, ma sono in mezzo al guado".