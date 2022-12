Le parole di Arrigoa La Stampa, alla domanda se il Mondiale lo abbia emozionato:"Con le piccole, con la sorpresa Marocco che se la gioca con la Francia e tiene il dominio del campo nonostante dall'altra parte ci siano tutte le stelle. Non va bene, così perdiamo interesse. Che la Juve lasci l'iniziativa alla Salernitana con una rosa che costa meno di un giocatore bianconero non é tollerabile. Ero in bici a Milano Marittima, mi sono fermato a vedere quella partita davanti a un bar e poi mi sono pure rimesso a pedalare. Incredulo".