L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha commentato il ritorno disulla panchina della Juventus: "E' un fuoriclasse nell'interpretare il calcio italiano - ha detto a La Gazzetta dello Sport - un tattico speciale che non fa né lo stratega né lo sceneggiatore. E' lui a dirlo, perché non pensa a incantare la gente ma agli almanacchi. E in questo non c'è nulla di male. Legge le partite con furbizia e capisce quali sono i momenti chiave di una gara. A livello tattico è il top, non c'è nessuno come lui".