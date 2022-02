Arrivo Sacchi è intervenuto su La Gazzetta dello Sport: “La Juve ha compiuto un salto in alto da seguire con attenzione, e non soltanto per il buon pareggio conquistato in Spagna, ma perché lo ha raccolto al termine di una prestazione che per più di un’ora è stata convincente. La Juve sta crescendo, e non poco, sul piano della mentalità e ciò le garantirà un futuro felice, a patto che non si torni indietro alla prima disavventura. Non è tutto oro, d’accordo: ci sono ancora dettagli da migliorare".