Arrigo, a Gazzetta, parla così della Juventus."Il lavoro che ha cominciato Thiago Motta richiede molto tempo e molta pazienza. Se riuscirà a far capire alla squadra le sue idee di gioco, allora a giugno la Juve potrà essere in buone condizioni"."Nel girone, sì. Ma poi le altre due rivali non mi sembrano impossibili: l’Al Ain e il Wydad sono alla portata della Juve. Si tratta di capire quanto la rivoluzione impostata da Motta andrà avanti: io credo che questo allenatore sia bravo".