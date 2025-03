Sacchi a Gazzetta: 'Allegri in Europa non ha mai vinto. A me piace un calcio diverso'

Arrigo Sacchi su Massimiliano Allegri

Arrigoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del possibile approdo di Massimilianosulla panchina del Milan. Queste le sue parole"Ho grande rispetto per Allegri, ha sempre fatto bene ma devo ammettere che a me piace un calcio diverso. Non c'è niente di male, è una questione di gusti"."Non sono un dirigente quindi non è compito mio decidere il da farsi. Non ho nulla contro Allegri, mi è capitato nelle stagioni precedenti di muove critiche alle sue squadre ed al suo calcio ma niente di personale".

"Allegri ha seguito perfettamente le tracce della storia calcistica italiana basata su difesa, contropiede e giocatori di alto livello. Queste sono le sue idee e gli va dato merito di risultati importanti. Sei però mi chiedete se le sue squadre hanno giocato bene allora devo ammettere che io mi diverto quando vedo un altro calcio"."La mia constatazione è che in Europa guidando la squadra Italiana più forte ed economicamente più potente, cioè la Juventus, non ha vinto trofei. In Italia manca uno stile, le squadre non ce l'hanno: si pensa a comprare giocatori di gran nome ma poi in Europa non si va avanti".





