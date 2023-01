Le parole di Arrigoa Il Mattino:"Max è un tattico, la sua squadra non ha conoscenza collettiva. È un film senza alcuna trama ma con tanti premi Oscar come attori. Alla fine, meglio quei film che non hanno nel cast chissà che interpreti famosi ma hanno quelle sceneggiature che ti tengono attaccato alla tv fino all’ultimo secondo. Allegri tra i più vincenti? Tutto vero, ma il tattico non lascia eredità ideologica. È una questione di scelte. Spalletti ne ha fatta un’altra. Chi potrebbe mai accettare di vedere Cremonese e Udinese comandare il gioco quando un solo campione della Juventus costa quanto tutte le loro rose?".