Il fantasista della Sampdoria, Sabiri, ha dato il via alla sfida contro la Juve attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TLN TV che, sanno molto di sfida.'La Juventus deve affrontarci nel nostro stadio dove ci saranno tutti i nostri tifosi e per loro non sarà semplice batterci. Noi faremo di tutto per fare punti, è solo la seconda giornata e le squadre non hanno ancora ingranato del tutto, cercheremo di rendere la vita difficile alla Juve'.