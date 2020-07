Antonio Sabato, ex calciatore tra le altre di Torino e Inter, parla a Radio Sportiva del rendimento di Antonio Conte, ex Juve, sulla panchina dei nerazzurri: “Purtroppo ultimamente il Toro non riesce a impensierire la Juve, le vittorie sono sempre più rare. Quando sono arrivato al Torino la prima cosa che mi hanno detto i tifosi è che a loro interessava solo il derby. L’Inter? Lasciamo perdere… Ai nerazzurri sta mancando l’entusiasmo e la condizione fisica. Sappiamo che le squadre di Conte sono preparatissime a livello atletico, ma il Covid non ha aiutato. Poi giocare di pomeriggio con questo caldo non è il massimo. Poi ci sono stati anche gli episodi ma non li giudico. Guardando le ultime partite, sicuramente l’Inter non ha convinto. Però c’è la tradizione per cui gli allenatori juventini all’Inter non hanno mai fatto bene. Se sei juventino hai sempre sotto la maglia della Juve”.