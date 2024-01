Il noto giornalista, Sandro Sabatini, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calciomercato.com, dove ha analizzato il momento di ripresa di Dusan, autore di una grandissima doppietta nella sfida di ieri contro il Sassuolo."Vlahovic sta giocando molto meglio, segna di più anche se tira di meno. Io non amo le statistiche ma questa è evidente: dalla prima alla 16° giornata ha totalizzato 38 conclusioni e solo 5 gol realizzati, dalla 17° alla 20°, 20 conclusioni e 4 gol: cosa è cambiato? Non la squadra, ne tantomento l'allenatore, ma semplicemente lui, Dusan Vlahovic.fino a un mese fa cascava sopra il pallone e non si vedeva neanche un passaggio giusto a centrocampo, segnali evidenti di tensione. Nelle ultime due partite ha segnato due gol di testa, due super gol da fuori e un assist.perchè quando un attaccante segna tanti gol e perde pochi palloni indietro, tutto il gioco sembra più bello. Non so di chi è il merito, ma come prima dicevo che le sue responsabilità erano tutte le sue, ora è giusto che attribuiamo a lui tutti i meriti".