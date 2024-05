Dagli studi Mediaset di Pressing Sandroha parlato della Juventus e della sfida tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku che ieri si sono sfidati in campo. Le sue parole."Lukaku non ha vinto 1-0. Vlahovic ha avuto una stagione migliore ma con una statistica negativa. Nonostante abbia avuto il maggior numero di occasioni da gol, è anche il giocatore che ne ha sbagliati di più. Vlahovic non ha superato Lukaku nel confronto, poiché quest'ultimo ha segnato 20 gol, mentre il serbo non ne ha segnati durante la stagione".