Il giornalista Sandro Sabatini, durante la trasmissione Pressing, ha parlato della situazione in attacco della Juve: "Il valore dei giocatori sta creando delle difficoltà di gerarchie in attacco, dove c’è un non detto sul valore di Vlahovic. Se fai l’allenatore della Juve, Vlahovic domenica a Firenze viene dopo Kean, Chiesa e Milik perchè è in palese difficoltà. E non è che non riceve i palloni, i palloni li riceve".