Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto nel corso della trasmissione di Italia Uno, Pressing, dove ha parlato dell'ultima prestazione della Juventus e dello stato di forma di Cristiano Ronaldo, legato alla rincorsa in classifica della squadra di Pirlo: "Cuadrado è fondamentale, ma si sta dando troppa importanza ad una vittoria decisa da un autogol. Sono stati nominati tutti tranne Szczesny che è sempre tra i migliori in campo. Cristiano Ronaldo deve tornare a fare Ronaldo se no la Juve rischia di dover salutare lo scudetto".