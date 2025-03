Sabatini su CM: 'Thiago Motta e Giuntoli gemelli diversi di un fallimento epocale. Dalla presunzione alla confusione'

AFP or licensor

Le parole di Sandro Sabatini dopo Fiorentina-Juventus

Il commento disulle colonne di Calciomercato.com dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina Benvenuti allo Juve Park dove si diverte la Fiorentina, dopo l’Atalanta una settimana fa.Ma almeno stavolta il direttore sportivo passa in secondo piano, perché l’imputato principale è l’allenatore che ormai sembra incapace di guidare la squadra sia nelle scelte di formazione che tattiche, sia nelle correzioni di modulo che nei cambi.

È stata una partita senza storia, giocata bene da una Viola fresca e malissimo da una Juventus appassita nei suoi problemi che - attenzione - in generale non possono essere ricondotti solo a. Ma in particolare, assolutamente sì. Perché a ripensare sia alla formazione di partenza che all’assortimento in panchina, non si capisce nulla delle scelte tecniche.Pagelle sintetiche dei bianconeri. Eccole. Di Gregorio si è visto quando c’era da rilanciare con i piedi. Sulle fasce Weah è andato a sbattere contro Gosens e dall’altra parte Kelly è stato travolto da Dodò. Al centro, parliamoci chiaro: Kalulu-Veiga discreti, ma non sono meglio di Gatti, anzi non ci vanno neanche vicino. Nella gran confusione del centrocampo, Locatelli sembra un opaco geometra e Thuram un talento spaesato. Poi c’è McKennie che - con tutta la simpatia - non può fare il fantasista, sennò è la fine del calcio. Stendiamo un velo su Koopmeiners seconda punta. Su Nico Gonzalez rimbambito sulla fascia sinistra dove, fino a quest’anno, non aveva mai giocato neanche da bambino. E infine Kolo Muani che è bravo e volenteroso ma anche lui - riparliamoci chiaro - non sembra meglio di Vlahovic. Nella ripresa sono entrati Alberto Costa che non vale più di un Birindelli qualsiasi ma è costato quasi 15 milioni. Poi Cambiaso che non si capisce perché sia tanto peggiorato rispetto allo splendido jolly di pochi mesi fa. Quindi si sono visti Gatti e Conceicao, due che avrebbero serenamente meritato di giocare titolari anziché il quarto d’ora finale a disfatta ormai completata.Nella Fiorentina, tutti bravi e applausi anche a Palladino. Ma due parole in più per Fagioli, che è di un’altra categoria. E per Kean che domina e fa reparto da solo anche quando non segna. Complimenti a chi li ha venduti per comprare, più o meno allo stesso prezzo, il buon Nico Gonzalez.