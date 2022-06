Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Walter Sabatini ha svelato anche un retroscena su Mino Raiola e Paul Pogba, ora vicinissimo al ritorno alla Juve. Ecco il racconto dell'ormai ex ds della Salernitana: "Ho avuto scontri tremendi con agenti che esageravano. Ma, per esempio, mi rimprovero ancora quando ai tempi della Roma litigai a sangue con il povero Raiola, perché venne a chiedermi una commissione di 4 milioni su un giovanissimo Pogba. Ci insultammo a vicenda, oggi mi rammarico invece molto e sono convinto di aver fatto una cavolata colossale, perché quella era sì un’operazione eticamente ai limiti, ma alla fine avrei portato alla Roma un valore tecnico e patrimoniale enorme. Non ho avuto il coraggio di farlo".