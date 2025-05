Sabatini sul futuro di Conte: 'Se vince...'

Getty Images

Futuro Conte, la rivelazione di Sabatini

non ha bisogno di un mio commento.ha già fatto un prodigio sportivo grazie a lui e, come dice giustamente lui, la squadra è da tempo in testa e se solo si guarda a come era finita l’anno scorso i meriti aumentano", cosìparla del tecnico e del suo lavoro.è stato intervistato dal Mattino: " Se fossi un giocatore azzurro non sarei tranquillo certo, ma un obiettivo di credibilità e dignità lo hanno ampiamente centrato. Certo, la dignità non fa curriculum..".Sabatini ha poi parlato anche della possibile scelta sul futuro di Conte: "Non lo so. Se vince forse va via e sarebbe un vero peccato per Napoli. Ma è dura andarsene da questa città. Perché l’amore e l’affetto che trovi a Napoli non lo trovi facilmente altrove". Una delle possibili destinazioni è la Juventus con i bianconeri che faranno un tentativo per riportarlo a Torino.