Sandro, a Calciomercato.com, commenta così il caso"A proposito di esultanze, una piccola riflessione. Vanno bene tutte le più festose, ci mancherebbe. Non vanno bene quelle provocatorie per tifosi e giocatori avversari. Per intendersi - e non far sconti a nessuno - non va tanto bene l’esultanza di Leao domenica scorsa, infatti Spalletti se l’è presa. Non andava per niente bene l’esultanza di Bonucci che invitava chiunque a sciacquarsi la bocca (perché, poi? Qualcuno l’ha mai capito?). Non è esemplare neanche l’esultanza del buon Di Lorenzo, che pure è icona del ragazzo assolutamente a modo, che mise in scena una partita a carte dopo un gol del 4 o 5 a 1 contro la Juventus. Per tutte, e per decine di altre che se ne potrebbero aggiungere, vale una regola di buonsenso e fair-play: l’esultanza è sfogo di gioia innanzitutto per sé stessi, da condividere con i compagni di squadra e i propri tifosi. L’esultanza non è provocazione, né resa dei conti, e nemmeno palcoscenico per messaggi offensivi o irridenti destinati agli avversari.Il razzismo invece è un problema serio. Da trattare seriamente. E serenamente: quindi, lontano da Juve-Inter di ieri, oggi e domani".