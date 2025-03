Sabatini su Yildiz: 'Allibito che la Juventus lo metta sul mercato per il bilancio'

Il commento di Sabatini su Yildiz

"Alla faccia di quelli che dicono ci vogliono tre anni, ci ha messo tre giorni Tudor a restituire alla Juventus la voglia di giocare, un po' di grinta, di corsa, di altruismo e il tutto con il gioiello di Kenan Yildiz, che nelle ultime partite era stato spesso in panchina", il commento di Sandro Sabatini dopo Juventus-Genoa e la vittoria dei bianconeri per 1-0."Ha segnato un goal simile a quello della Supercoppa con il Milan, quando non doveva giocare ed entrò soltanto per infortunio di Conceicao, con l'Inter aveva segnato due goal perché messo per disperazione nel secondo tempo. Sono rimasto allibito quando nei giorni scorsi ho letto che per rimettere a posto il bilancio la Juventus sarebbe invogliata a metterlo sul mercato, io dico che la Juventus non può fare una cosa del genere".

"Il gesto di Elkann che ha immesso 15 milioni di euro è significativo, credo sia stato un momento significativo di quello che sta cambiando alla Juventus dopo una gestione che non torna dal punto di vista tecnico ed economico, quella dell'ultimo anno.