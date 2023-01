Sandro, a Calciomercato.com, analizza Napoli-Juve: "Se tra la prima e la seconda in classifica non c'è stata partita, difficile immaginare una competizione equilibrata da qui a fine stagione. Però qualcosa si può scoprire, pure in una sfida senza apparenti sfumature. Per esempio sulle scelte di Allegri, e non c'entra Bremer: il valore del difensore resta, anche al termine della peggior partita in carriera. Discorsi simili per gli altri. Appunti sparsi: Alex Sandro più timoroso del solito, Kean preferibile assieme anziché al posto di Milik, Chiesa s'era visto con l'Udinese meglio a sinistra che a destra comunque mai a tutta fascia, Locatelli andava sostituito un minuto prima anziché un attimo dopo il terzo gol. Queste sono evidenze lampanti per tutti".