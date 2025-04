Sabatini su CM: 'Tudor ha stravolto tutto in una settimana e mezza. Una Juventus trasformata, ma poi...'

Getty Images

Il commento di Sabatini su Roma-Juventus

commenta così sulle colonne di Calciomercato.com la vista questa sera contro la: "Un piccolo passo avanti per la Champions e sarebbe stato anche un grande balzo per la Juventus dal punto di vista del gioco, se la partita fosse terminata dopo il primo tempo. Perché nel primo tempo, la squadra di Tudor, dopo una settimana e mezza di lavoro, ha completamente stravolto quello che si era visto fino ad ora ai tempi di, gioco verticale, possesso palla efficace, le corse in avanti anziché i passaggi indietro".

E ancora: "Sembrava una squadra indubbiamente trasformata, anche con alcuni giocatori che avevano ritrovato una certa presenza in campo adatta alle loro caratteristiche. Uno su tutti Nico Gonzalez, autore di un primo tempo meraviglioso, perché giocava nella sua zona preferita sulla destra o sul centro-destra. Poi però nel secondo tempo è venuta fuori la Roma, nel senso che ha trovato un pareggio nella prima occasione in cui Shomurodov, appena inserito da Ranieri, è stato chiamato in causa. E da lì in poi la partita è diventata un'altra partita. Spesso succede così, di sicuro lo spettacolo bianconero del primo tempo nella ripresa non si è visto. Si è vista invece una Roma molto più solida, meno timorosa, e alla fine il pareggio può essere considerato un risultato giusto che consente alla Juventus di fare un passettino in avanti importante - e adesso alla Juve mancano poche vittorie per arrivare alla quota dei 70 punti che vale il quarto posto - e alla Roma di tenere viva la speranza, anche se è molto difficile, dato che passerà inevitabilmente e inesorabilmente dal derby della prossima giornata".