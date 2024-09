Genoa-Juventus, il commento di Sabatini

"Dopo sei giornate zero gol subiti. È un riscontro non banale e un ottimo segnale per il futuro, soprattutto se confrontato con le sette reti invece incassate dall’Inter, per esempio", così Sandro Sabatini, su calciomercato.com parla della vittoria dellaQuestione di tempo per vedere una Juventus più gradevole. Come nelle altre partite vinte (Como e Verona in campionato, più Psv in Champions) la squadra è sembrata a proprio agio negli spazi più ampi concessi dal primo gol. MaLa prima: Koopmeiners rende al centro, non quando viene destinato alla periferia delle corsie esterne. La seconda: Danilo non è più un terzino (meglio Kalulu) ma è ancora un signor difensore centrale. La terza: Fagioli regista, e non servono parole in aggiunta".