Sabatini su CM: 'Dalla Juventus uscirà prima Vlahovic o Giuntoli?'

ha commentato la partita tra terminata 1-1 sulle colonne di Calciomercato.com. Ecco un estratto delle sue riflessioni."Sullo stesso campo dove mercoledì si disputerà la finale di Coppa Italia che vale la prossima Europa League, si è giocato lo spareggio per il 4° posto che premia con la Champions League", scrive il giornalista. "Sfida infuocata, bruttina ma palpitante per quasi cento minuti. Si è conclusa con un pareggio pieno zeppo di polemiche e litigi.E non è poco, almeno sulla carta, per il miracoloso percorso della squadra di Claudio Ranieri, l’unico che - almeno per 48 ore - avrà la possibilità di sorridere sereno e beffardo, anche vedendo la zuffa che si è scatenata a fine partita tra laziali e juventini, tutti esasperati dall’importanza del risultato e innervositi dall’incidenza (sempre giusta, però…) del Var sui momenti più importanti."

E ancora: "Come importanza giornalistica della sfida, da segnalare che nel pre partita Giuntoli aveva annunciato - tempestivamente? - le pratiche di divorzio da. Non sarà un percorso sbrigativo: il serbo ha ancora un anno di contratto e zero voglia di far sconti sullo stipendio rimanente (12 milioni netti) che non lo rende invendibile ma certo difficile da piazzare. E poi sarà interessante verificare se dalla Juventus uscirà prima Vlahovic o lo stesso Giuntoli. Ne vedremo delle brutte…".