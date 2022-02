Le parole di Walter Sabatini, nella conferenza stampa di presentazione di Davide Nicola come nuovo allenatore della Salernitana:



"Non è che i ragazzi si salvano da soli. Ci si salva tutti insieme, anche i magazzinieri che domenica mi hanno fatto arrabbiare: c'erano ragazzi che scivolavano in campo e mi aspetto sempre di più. Se arrivano due ragazzi dal Brasile è prevedibile che non abbiano le scarpe giuste e dobbiamo essere noi a metterli in grado di dare il meglio. Sono scivolati spesso Mikael ed Ederson, è vero che a Genova scivolano anche gli italiani ma dobbiamo metterli nella miglior condizione possibile".