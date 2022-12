Sandro, su Calciomercato.com, parla così di Lele Adani."Sbaglio io, dunque, se allibisco quando un gol viene commentato con “trasforma l’acqua in vino”. Si cita un passo delle Sacre Scritture. Confesso, ho controllato sul web: le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù Cristo. Già: miracolo. Nel linguaggio giornalistico, che sia locale o internazionale, rustico o raffinato, ogni domenica ci sono svariati portieri che compiono miracoli. Linguaggio comune, come bomber santificati o difensori benedetti. Certe espressioni non urtano la sensibilità di nessuno. Ma vale anche per Messi che “trasforma l’acqua in vino” e Maradona che “siede alla sinistra del… Barba?”. Ecco, il Barba (lo scrivo con la maiuscola perché non si sa mai…), sarebbe Dio, nella definizione più popolare in Argentina. Solo che la doppia metafora religiosa viene gridata in appassionata esaltazione sulla Rai1 italiana e non - al limite - su un qualsiasi canale argentino. Oppure - ancora più al limite - da Papa Francesco che potrebbe avere qualche informazione in più…"