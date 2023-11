Non solo Ivan Zazzaroni ( LEGGI QUI ). Anche Sandro, negli studi di Pressing, ha parlato del possibile addio a fine stagione di Massimiliano, legato anche alla recente visita a Torino di Antonio. Ecco le sue parole: "Sembra legittimo pensare che Conte voglia tornare alla guida della, lui l'ha sempre vissuta come una storia interrotta. Ciò su cui bisognerebbe sorridere meno è il fatto che pochi giorni fa sia uscita su tutti i giornali la presenza di Conte cona Vinovo. Questo credo non sia da sottovalutare, ci sono equilibri delicati in tutte le società e anche nella Juventus. I dirigenti devono stare attenti a chi vedono e dove. La tempistica dell'intervento di Conte l'ho trovata fuori luogo, se l'avessero fatto a lui non l'avrebbe presa bene. Poi tutti siamo liberi di dire ciò che ci pare, però sicuramente qualcuno non ha gradito. Poi l'incontro con Calvo a Vinovo, anche questo è molto singolare e divertente...".