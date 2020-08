Ecco le parole a Radio Sportiva del giornalista Sandro Sabatini: "Sarri è stato il primo ad aver messo fuori Mandzukic, pertanto anche lui è responsabile della rosa. La mossa della Juve di esonerarlo è stata poco elegante ma non trasformiamolo in un martire, aveva una squadra top. Avere una squadra con dei campioni è il sogno di ogni allenatore. L'esonero è stata una mossa istintiva di Agnelli, più comprensibile di quella di Allegri. L'esonero dell'anno scorso non ha spiegazione, è stato fatto solo perché non piaceva ai tifosi".