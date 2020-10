Sandro Sabatini, a Pressing su Italia Uno, ha parlato di Rugani e della difficoltà della Juve nel coprire le toppe in difesa: "In questo momento nel centrocampo della Juventus non c’è nessuno all’altezza di Khedira di due anni fa. Per un’ora ha giocato meglio il Verona della Juventus. Ed è proprio questo il problema. Come è stata costruita questa Juventus? Ci sono tanti giocatori in sovrannumero, eppure va in difficoltà. Con il Barcellona giochi solo con Demiral? Hai tenuto Rugani per cinque anni che non ti serviva a nulla, quest’anno che hai i difensori contati lo hai regalato”.