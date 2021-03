Nel corso della sua intervista a Calciomercato.com, il coordinatore dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha raccontato la sua lite con Antonio Conte:



Antonio Conte vive la sconfitta al suo stesso modo, non oso immaginare che coppia potreste essere.

“Beh, una coppia improbabile. Proprio con Conte ho discusso a Bologna perché lui nel dopo partita, commentando la sfida ai giornalisti, ha liquidato un nostro gol come un semplice autogol, che invece è stato un tiro di Palacio appena deviato, avvenuto dopo una serie di 10-12 passaggi. L’ha liquidato come autogol oscurando una cosa molto bella e la bellezza va valorizzata, non eclissata”.