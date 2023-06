Le parole di Waltera Fanpage:"Caso plusvalenze Juve? Quell’inciampo della Juve, riguarda anche altre squadre, perché le plusvalenze incrociate non si fanno da soli: ci vuole il concorso di altre società. Io, ad esempio, quando ho preso un giocatore ho sempre valutato prima di tutto se fosse un rinforzo per la squadra e se fosse un prodotto rivendibile. Cioè, se poteva rappresentare una plusvalenza in futuro. Non ho mai preso un calciatore solo per l’aspetto tecnico ma ho valutato anche l’aspetto valoriale ed economico. Io in bianconero? Sarebbe un’esperienza elettrizzante".