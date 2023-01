Le parole di Sandroa calciomercato.com:Meno comprensibile un "buco nero" nel centrocampo bianconero: Fagioli. È bene chiarire: non si mettono in discussione risultato e prestazione con la presenza e/o l'assenza di un singolo. Ma è doverosa una riflessione sul centrocampista che quest'anno ha giocato solo due volte per 90 minuti: contro Inter (2-0) e Lazio (3-0), cioè le gare in cui si è notata più scorrevolezza di gioco. Vedere Paredes o McKennie al posto di Fagioli forse sarà anche giusto per il curriculum, ma meriterebbe un'analisi più ampia, serenamente tecnico-tattica con supporto di qualche statistica: Fagioli gioca peggio o imposta con più difficoltà o difende meno rispetto a Paredes, McKennie e forse anche Locatelli? Se l'interrogativo è fuori luogo, scusate tante parole sprecate fin qui. Se gli interrogativi non sono replicabili anche per Miretti, scusate ancora. Ma l'impressione generale è che la Juventus abbia un solo centrocampista meritevole del posto fisso: Rabiot. Tutti gli altri - giovani e vecchi, ricchi e poveri - si equivalgono. Ma almeno i ragazzini promettono di crescere. Paredes no.