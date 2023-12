L'ex ds della Roma, Walter Sabatini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche della battaglia per lo scudetto.'Scudetto? Il campionato ha tante facce, al momento è difficile fare un pronostico. Inter e Juve hanno qualità e sono strutturate, squadre come Napoli e Milan sono in una situazione transitoria'.