Ci sono persone alle quali viene permesso di poter dire di tutto, a ruota libera, senza neanche, perché considerate delle “eccellenze” nelle loro professioni, praticamente deiQuando parlano loro, gli altri li stanno ad ascoltare a bocca aperta,. Se non addirittura proni.Per lui funziona la regola resa celebre dallo spot della pasta Agnesi: silenzio, parla Sabatini. Considerato (quasi) all’unanimità uno dei migliori DS del calcio italiano. Uno bravo, e quindi - quando parla - meritevole d’ ascolto .Tipo quella detta durante la sua ultima intervista ai media, dove ha dichiarato di ritenersi defraudato dalla Juventus, perché, mentre a Torino facevano ciò che oggi Procura subalpina e Consob le stanno contestando sui bilanci,In sintesi:Detto da uno che, per anni, è stato soprannominato il. La sua specialità era appunto quella di scovare giovani talenti e rivenderli poi a cifre iperboliche. “Alla Roma di plusvalenze ne abbiamo sempre fatte – ha confessato – ma sono sempre state reali e pulite”.Il marcio è sempre altrove,. Dimenticando , tra le altre cose, di essere stato squalificato e aver scampato la radiazione grazia ad una irrituale “conciliazione privata” per, appunto, una sospetta trattativa su un giovanissimo calciatore ivoriano.Ma la castroneria di Sabatini sta nelle date, che non combaciano. Lui cita il campionato 2016/17, quello in cui la Roma si classificò seconda alle spalle appunto della Juventus,, dal 2019 in poi, e non quello citato da Sabatini. Il quale, per altro, lasciò il club capitolino già nell’ottobre del 2016., non facendo di fatto più parte del club. Quindi, in una sola frase, di cavolate Sabatini non ne ha sparata solo una, ma ben due.Perché, come dicevamo all’inizio, quando parla un guru si ascolta in silenzio, e si tace. Magari pure in ginocchio.