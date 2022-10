In una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN l'ex ds della Roma Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione che sta vivendo la Juve e sui due infortunati Pogba e Chiesa.'Certo che per la Juventus lo scudetto è ancora possibile. Quando avrà recuperato Pogba e Chiesa torneranno ad essere competitivi. Allegri le cose se le fa scivolare dietro: si rimetterà in campo e ricomincerà a fare le cose che deve fare. Non pensate che la Juventus abbia già abdicato, perché combatterà ancora'.