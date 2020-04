Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sull’emergenza coronavirus e sul ritorno della Serie A: “Condivido l'idea che la salute sia la priorità, però prima o poi dovremo anche ripartire. Siamo ripartiti dopo una guerra, ripartiremo anche dopo un virus. Si stanno valutando tutte le soluzioni, ma se si vogliono chiudere i campionati bisogna giocare più spesso e ovviamente solo quando ci saranno le corrette condizioni sanitarie. L'UEFA? farà giocare tutti i campionati e poi farà le coppe a fine campionati. Non si può mettere in mezzo le coppe in questa situazione".



SUL SOSPENDERE I CAMPIONATI - "Ok, ma chi mandi giù in B e chi fai salire su in A? La cosa più giusta è ricominciare appena possibile e concludere i campionati, anche andando in là col tempo"



SUL TAGLIO DEGLI STIPENDI - "I calciatori, chi più chi meno, hanno già dato molti soldi in beneficenza. In Serie A devono rinunciare allo stipendio per i mesi in cui non hanno lavorato"



SU ICARDI - "Il PSG lo può riscattare a 70 milioni, ma ora tutte le valutazioni andranno riviste al ribasso. La coppia Spalletti-Icardi al Milan? Mi sembra alquanto improbabile".