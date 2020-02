Il giornalista Mediaset Claudio Sabatini, ha parlato così della Juventus, ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni: "​De Ligt? E' costato tanto ma in prospettiva è un grande difensore. Emre Can? Dei centrocampisti per me era da podio. Higuain? Non ha le caratteristiche del centravanti che serve a Ronaldo, e Dybala in area non entra più.



SARRI - "Bravo allenatore, ma dato che nello sport si fa sempre il paragone con chi c'è stato prima, Allegri era più adatto per la Juve"



PJANIC - "La sostituzione va studiata, lui aveva chiesto di non giocare perché non stava ancora bene. Non mi è sembrata una gestione perfetta".