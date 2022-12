si sente "defraudato". Dice, oggi sul Corriere dello Sport , che quelladel, quella da 91 punti, da 29 vittorie su 38 partite, in realtà ha vinto gonfiando tutto e soprattutto il petto.Naturalmente (scherziamo, sia chiaro),Si sarà informato su ogni aspetto dell'Inchiesta e fornito una sua personalissima sentenza: tra mille imbrogli, naturalmente presunti, il suo è il più grave di tutti.Ha ragione lui, comunque:Si può invece sbraitare, accusare, inveire contro un gruppo arrivato fino in finale di Champions, a un passo da un triplete storico, in grado di tenere un ritmo sensazionale.. E guai a chiedergli 'quali carte', potrebbe arrabbiarsi e andare via, come capitato più volte davanti alle telecamere nell'ultimo periodo della sua carriera sportiva (prima di quest'ultima, evidentemente da super opinionista).Ma cosa bisogna dire, a Sabatini?, che vorrebbe sovvertire un destino troppo ingombrante per essere vero. Che vorrebbe tanto un segno, un riconoscimento, un apprezzamento per la vita spesa nella costruzione di squadre forti, a tratti fortissime, ma comunque meno forti di quella Juventus.Giusto così, facendo una rapida ricerca,Non lo dice. Non lo dice. Non lo afferma, figuriamoci leForza, Sabatini: non getti nel mare di Salerno, o solo in quello dei suoi pianti, anche il grande ricordo del professionista che è.