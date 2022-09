Walter, ds che ha portato in Italia Leandro, ha parlato di lui e della Juventus a Tuttosport: "Mi avevano colpito le geometrie di Leandro. L’ho detto e lo ripeto: è il giocatore più verticale che io abbia mai visto. E proprio per questo sono straconvinto che sia il centrocampista ideale per quel Gattopardo di Allegri. Paredes pensa come Max, in verticale. È una caratteristica innata: o ce l’hai o non ce l’hai. Il passaggio interlocutorio di Leandro è sempre in avanti, per il trequartista o per la punta che indietreggia. E questo suo modo di fare consente alla squadra di guadagnare campo e avanzare di 20-30 metri. Del gioco di Paredes beneficiano soprattutto gli uomini di movimento. Quindi pure Vlahovic, che è abile ad attaccare la profondità».«Balla tra i due. Nel senso che Leandro ha qualcosa dell’uno e qualcosa dell’altro. Come personalità è più avvicinabile a Pirlo. Mentre a livello di sensibilità tecnica ricorda più Pjanic, di cui è stato anche compagno a Roma. Paredes, negli anni a Trigoria, era giovane e giocava poco, però era molto rispettato all’interno dello spogliatoio. Un po’ perché il suo talento era riconosciuto da tutti e poi già allora era un ragazzo serio, distinto, elegante».- «Leandro ha una capacità balistica eccezionale e teneva testa a due specialisti come Francesco e Miralem. E infatti ancora adesso mi fa arrabbiare! Perché? Perché Paredes, per il destro che possiede, dovrebbe segnare dieci gol a campionato da fuori area, con palla in movimento».- «Quando ti alleni tutti i giorni con dei campioni come quelli del Paris Saint Germain migliori per forza e sotto tutti i punti di vista. Leandro è un giocatore molto più maturo, di spessore internazionale. È un grande rinforzo per la Juventus. Però... Sono sincero: contro la Fiorentina ho visto un Paredes al 40 per cento del suo potenziale. Ed è anche normale che sia così, Leandro era arrivato alla Juventus due giorni prima».- «Io vicino a prenderlo? No. E per questo non lo considero un rimpianto, anche perché non è che si possono comprare tutti i giocatori. Però, rivisitando le mie storie argentine di questi anni, mi deprime non essermi mai avvicinato a un talento simile. Il Fideo ha 34 anni, ma è ancora un campione formidabile».- «Che la gente dovrebbe smettere di rompergli le scatole... Allegri ha un senso pratico superiore alla media. Lui i problemi li risolve. E sarà così anche stavolta. Max è stato sfortunato, in un colpo solo ha perso Chiesa e Pogba. E non ha ancora potuto sfruttare al massimo Di Maria. Quando avrà recuperato questi tre, vedrete che sarà una Juventus più forte di quella della passata stagione».