Leandro, raccontato da chi lo conosce bene. A Gazzetta, Walterparla così dell'argentino bianconero: “Mi sta deludendo, ogni volta che lo vedo in campo mi viene un attacco di rabbia, sta avendo un'indolenza insopportabile. Ma è un buon giocatore, sa verticalizzare come nessuno in Europa. La versione attuale sembra che prenda i tranquillanti”.