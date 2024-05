La Roma è uscita sconfitta dall'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che ha superato i giallorossi per 2-0 allo stadio Olimpico. Il giornalista Sandro Sabatini, su calciomercato.com, commenta la prestazione della Roma e in particolare fa un paragone tra l'ex Juve Paulo Dybala e il talento del Leverkusen, Wirtz: "Fa riflettere un confronto netto, evidente: il ventunenne Wirtz è superiore a Dybala. Ma proprio non c'è paragone, ecco. Di conseguenza tutto il resto e tutti gli altri. Allenatori esclusi, magari, perché al cospetto del fenomeno emergente Xabi Alonso il buon De Rossi non fa brutta né bella figura. Per dovere di cronaca la sua Roma prova a giocarsela, ma non c'è storia."