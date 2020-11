Se possibile, Juventus e Inter non perderebbero occasione per fare una uno sgarbo sportivo all'altra. La rivalità è forte e in campo calciomercato la figura di Marotta, ex bianconero ora a Milano, aggiunge pepe alle trattative. Secondo il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing Serie A, Marotta sarebbe pronto a fare lo sgambetto alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva: "La situazione di Dybala alla Juventus è più problematica di quella di Eriksen all'Inter. Se Marotta vuole fare uno sgarbo alla Juve, va a prendersi Dybala a scadenza di contratto".