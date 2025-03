Sabatini: 'La Juventus sta peggiorando e Thiago Motta...'

AFP or licensors

Sandroè intervenuto negli studi di Pressing, per commentare tra le altre anche la Juventus e la stagione di Thiago Motta. Queste le sue parole:- "Motta come professionista non merita gli insulti della tifoseria. Il malumore dei tifosi e l'evidenza della critica è che comunque questa squadra non sta migliorando anzi rispetto all'inizio sta peggiorando progressivamente e questo è sotto gli occhi di tutti, compresa la Coppa Italia quando esce battuta dalla Primavera dell'Empoli e dopo di presenti dicendo la colpa è mia perché loro non hanno capito. Allora la colpa è loro, ma dillo chiaramente".