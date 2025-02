Getty Images



Sabatini su Kean, le parole

Su Calciomercato.com Sandroha commentato le prestazioni di Moiseche ieri sera con la Fiorentina è stato protagonista assoluto della vittoria contro l'Inter. Questo il suo commento:"Kean il migliore in campo, dei ventidue più subentrati. Il miglior centravanti possibile anche per la Nazionale, se ne sarà accorto Spalletti in tribuna. Un attaccante di livello internazionale, che la Juve ha “regalato” alla Fiorentina per appena 18 milioni (bonus compresi). Oggi vale già il quadruplo".