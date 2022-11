Intervenuto al podcast "La Politica nel Pallone", l'ex ds Walterha detto la sua sul momento della. Ecco le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport: "La Juve ha puntato su giocatori che dovevano essere i cardini e via via li ha persi tutti. Se perdiperdi un patrimonio tecnico rilevantissimo. Questa squadra è malata di una, che non le fa perseguire l’obiettivo di vincere le partite. Sembra che le affronti con un senso palese di sconfitta, nelle gambe e nella testa dei giocatori. E quando le squadre si ammalano, è difficile trovare la medicina giusta. Gioca come una squadra che non sa di poter vincere, forse perché sa di non avere degli eroi in campo. Una squadra ha sempre bisogno di eroi".