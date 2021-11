L'ex dirigente di Inter, Roma e Bolgona, Walterè stato intervistato da New Sound Level e ha analizzato la lotta scudetto: "Il Milan può arrivare fino in fondo, viene già da una stagione in cui ha giocato benissimo e credo che combatterà fino in fondo per lo scudetto perché ha imparato a gestire le difficoltà. Credo anche però che non sarà una lotta esclusiva tra Milan e Napoli, ma che Inter e Juve torneranno in corsa, questo sarà un grande campionato”.