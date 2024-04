Sandroè intervenuto a SportMediaset. Le sue parole sulla Juventus e Massimiliano Allegri:"I dirigenti non si sono visti pubblicamente ma non so se lo abbiano fatto in privato. La dirigenza di un tempo non è paragonabile a quella attuale. Credo che il messaggio della società all'allenatore e alla squadra nei scorsi giorni ci sia stato e non solo quello di Scanavino. Adesso il rischio è la Champions seriamente, ha toccato il fondo e quando si tocca il fondo poi si dovrebbe rimbalzare. Thiago Motta? È stato interpellato sia dalla Juventus che dal Milan ed è il motivo per il quale non ha confermato la sua permanenza".