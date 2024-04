Tramite il proprio canale YouTube Sandroha commentato la Juventus e le recenti polemiche sulla vittoria dello Scudetto dell'Inter. Le sue parole:"Quello del 2006 è stato rivendicato dagli interisti come lo scudetto degli onesti. Cari amici interisti: se è così, è normale che io dica che gli scudetti dell’Inter siano 19 sul campo e uno a tavolino. Non è un’offesa o una provocazione, significa raccontare la storia per quello che è stata. La Juventus espone allo stadio due titoli che non ci sono nell’albo d’oro, nella storia gli scudetti sono 36, quelli dell’Inter 20, di cui uno a tavolino".