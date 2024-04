Il giornalista Sandro Sabatini, durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio24, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus e in particolare di come i malumori dei tifosi possano incidere sulla squadra: "Tra i tifosi la frase " La squadra non si discute, si ama non va più di moda." Ho visto la Juve attanagliata dalla paura dopo il rigore annullato, sottolineata dai borbottii dello Stadium. Juve-Fiorentina è una partita in cui l'influenza del pubblico sarà fortissima. Allegri gestore e non allenatore? Anche Inzaghi che è un ottimo allenatore l'anno scorso si è trovato a gestire il dualismo tra Dzeko e Lukaku che era problematica. Non bisogna mettere in contrapposizione il gestore e l'allenatore. Gestore non è una parolaccia"