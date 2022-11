Walter Sabatini, ex dirigente, ha parlato così della Serie A: "La sciagurata pausa direi. Ci sono tante cose che sarebbero da rimarcare. La qualità del Napoli, che è un'orchestra sincronica, perché veramente giocano con delle sincronie ammirevoli. Stanno esprimendo una qualità di gioco straordinaria e hanno i punti che meritano.Ora sono al secondo posto, sembrava tutto finito invece ora è tutto in discussione di nuovo. E' un bel campionato - prosegue a Tmw - tutti gli allenatori vogliono giocare a calcio, anche quelli a rischio retrocessione. Basta denigrare la Serie A, ora si gioca meglio. Credo che questa sosta infastidisca molti, c'era una lotta viva. Ho paura che al Mondiale possano esserci tanti infortuni e potrebbe falsare il campionato. Speriamo non sia così. Sarebbe stato meglio che il campionato continuasse ma il Mondiale va onorato".