Sandroha commentato la vittoria della Juventus contro il Cagliari, così: "Forse la Juventus non sa giocare bene, ma di sicuro sa soffrire e questa è una qualità importante a poche ore di distanza dal Milan che forse sa giocare bene, ma non sa soffrire. Ecco la differenza nella lotta scudetto è tutta qui. Con il pareggio di Lecce il Milan esce almeno per il momento dalla lotta scudetto. E invece grazie a due gol dei due difensori Bremer e Rugani la Juventus entra di diritto nella lotta scudetto che verrà sublimata dalla sfida con l'Inter del 26 novembre. Sicuramente la Juve ha fatto della sofferenza il proprio stile di vita ormai. Del resto la squadra è quella che è, discreta sì, ma non all'altezza delle altre pretendenti dello scudetto. Se la Juventus passa un sabato sera in testa lo deve soltanto al proprio carattere che viene esaltato dai giocatori che meno ti aspetti: uno su tutti, Rugani. Mentre tradiscono in un certo senso quelli che dovrebbero essere più forti, il poker degli attaccanti non sbanca neanche il Cagliari.".